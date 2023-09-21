В Кирово-Чепецке оградили стройку по требованию прокуратуры

Собственник восстановил ограждение после вмешательства надзорных органов. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирово-Чепецке оградили стройку после вмешательства прокуратуры. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее активисты сообщали о том, что в микрорайоне Верхние Черемушки Федяковского сельского поселения находится объект незавершенного строительства. При этом он никак не охранялся, на место мог проникнуть кто угодно, в том числе дети. В ходе проверки выяснилось, что территория захламлена, а забор поврежден.

Прокурор Кирово-Чепецка направил собственнику объекта требование об ограничении доступа посторонних на место строительства. После этого ограждение территории восстановили.

Ранее мы также сообщали, что кировская компания займется строительством нового микрорайона в Нововятске.