В Вятском художественном музее снимают мини-сериал о дымковском промысле

Мини-сериал посвящен современному дымковскому промыслу. Фото: kirovreg.ru

Вятский художественный музей снимает мини-сериал. Об этом рассказали в министерстве культуры Кировской области.

Видео-проект посвящен современному дымковскому ремеслу. Создатели мини-сериала поговорили с мастерицами, исследователями промысла и кураторами выставок. Итогом стали несколько роликов, из которых можно узнать, как приобщиться к этому искусству, найти свой стиль и побороть страх первого шага.

Организаторы планируют в дальнейшем провести более 30 событий просветительской программы, устроить выставки, выпустить эксклюзивные издания и собрать большой форум-конференцию представителей креативных индустрий.

Посмотреть мини-сериал можно здесь.