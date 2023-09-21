Стало известно, когда в Кирово-Чепецке включат отопление

В ближайшее время не ожидается погодных условий, способствующих подаче тепла в жилые дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, когда в жилые дома Кирово-Чепецка придет тепло. Об этом рассказали в администрации города.

Жилфонд планируют подключать к отоплению 5 октября. Как известно, ресурс подают в дома при условии, что в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет составлять не выше +8 градусов. Согласно текущим прогнозам, до конца сентября жителей ожидает теплая погода до +24 градусов. 28-30 сентября ожидается понижение температуры воздуха, а в начале октября она вновь пойдет на повышение.

При этом тепло в соцучреждения Кирово-Чепецка начнут подавать уже сейчас. Соответствующее постановление подписали 19 сентября. Ресурс будет поступать в детские сады, школы, учреждения допобразования и здравоохранения в соответствие с представленными заявками.