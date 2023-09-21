Нуждается в медпомощи, возможна потеря памяти: в Кирове ищут пропавшего пенсионера

Мужчина ушел из дома 19 сентября и пропал. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове ищут без вести пропавшего пенсионера. В последний раз Юрия Охапкина видели 19 сентября в Коминтерне - он ушел из дома и не вернулся. С тех пор информации о его местонахождении нет. Известно, что мужчина нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Юрию Васильевичу 75 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, у него седые волосы и серые глаза. На момент ухода из дома кировчанин был одет в серую джинсовую куртку, рубашку, футболку и кроссовки такого же цвета, черные брюки.

- Обращаемся к жителям Кирова, вспомните, возможно, именно вы видели Юрия Васильевича. Важно любое свидетельство, которое сможет помочь в поиске, - пишут волонтеры.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.