Кировская компания займется постройкой нового микрорайона в Нововятске

Градостроительный потенциал участка - не менее 85 тысяч квадратных метров жилья. Фото: kirovreg.ru

В Кирове определили застройщика, который займется реализацией проекта комплексного развития территории в Нововятске. Подробности сообщает областное правительство.

Для определения застройщика провели аукцион, на который выставили земельный участок площадью 24 га. Он расположен на территории строящегося микрорайона Верхние Черемушки, рядом с Шутовщиной. Градостроительный потенциал участка - не менее 85 тысяч квадратных метров жилья.

В итоге победителем стала кировская компания «М2». Она получает право на заключение договоров комплексного развития территории и аренды участка.

На земле планируется построить микрорайон среднеэтажной жилой застройки. План включает в себя инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Предполагается также строительство детских и спортивных площадок, благоустройство и озеленение.