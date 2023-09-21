Чепецкая команда появится в «Лиге городов» на ТНТ

Новое название команды - «Провинция». Фото: ТНТ

Команда «Провинция» (Кирово-Чепецк) прошла отбор в эфир «Лиги городов» - нового юмористического шоу на ТНТ.

Увидеть «Провинцию» в эфире можно будет уже в воскресенье, 24 сентября.

«Провинция» - это бывшая команда КВН «Повидло». Сейчас в ее составе трое чепчан (один живет в Питере) и двое кировчан.

В «Лиге городов» участвует более 60 команд. Не все проходят отбор и попадают в команды наставников (Светлакова, Щербакова, Кравец и Калайджяна). Главный приз - 10 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Киров примет первый всероссийский фестиваль симфонических оркестров.