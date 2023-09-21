Ж/д переезд в Радужном заузили до одной полосы на 21 сентября

Ограничения снимут сегодня же вечером. Фото: ГЖД

В четверг, 21 сентября, в Радужном ограничивают движение по железнодорожному переезду.

Здесь будут выправлять ж/д пути и настил на самом переезде. Поэтому проезд по нему заузили до одной полосы, - сообщают в Кировском регионе ГЖД.

Ограничение вступило в силу в 7 часов утра. Продлится оно до 16 часов.

- Просим автомобилистов учесть изменения и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - отмечают железнодорожники.

Ранее «Комсомолка» писала о скором прибытии «Поезда здоровья». Медосмотры в нем кировчане смогут пройти через несколько недель.