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НовостиАвто21 сентября 2023 4:55

Ж/д переезд в Радужном заузили до одной полосы на 21 сентября

Бригада выправляет пути и настил
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Ограничения снимут сегодня же вечером. Фото: ГЖД

Ограничения снимут сегодня же вечером. Фото: ГЖД

В четверг, 21 сентября, в Радужном ограничивают движение по железнодорожному переезду.

Здесь будут выправлять ж/д пути и настил на самом переезде. Поэтому проезд по нему заузили до одной полосы, - сообщают в Кировском регионе ГЖД.

Ограничение вступило в силу в 7 часов утра. Продлится оно до 16 часов.

- Просим автомобилистов учесть изменения и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - отмечают железнодорожники.

Ранее «Комсомолка» писала о скором прибытии «Поезда здоровья». Медосмотры в нем кировчане смогут пройти через несколько недель.