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НовостиНа здоровье21 сентября 2023 4:40

58% пациентов с ОРВИ в Кировской области - дети до 14 лет

Сейчас циркулируют вирусы негриппозного происхождения
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Вакцину завозят десятками тысяч доз. Фото: правительство КО

Вакцину завозят десятками тысяч доз. Фото: правительство КО

В Кировской области продолжается подъем заболеваемости ОРВИ. Причины - начало учебного года и завершение сезона отпусков.

58% всех зарегистрированных случаев ОРВИ выявлено у детей до 14 лет, - сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора. Конкретных цифр, впрочем, не называют. Однако известно, что прирост заболеваемости есть во всех «детских» возрастных группах.

Лабораторные исследования показывают, что в регионе пока циркулируют вирусы негриппозного происхождения.

Подробно о вакцинации от гриппа и ОРВИ «Комсомолка» писала здесь и здесь.