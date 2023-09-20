В Омутнинском районе мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой

Мотоциклист погиб в результате столкновения с машиной. Фото: ГИБДД Кировской области

В Омутнинском районе насмерть разбился мотоциклист. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Смертельное ДТП случилось 19 сентября в 14.30. На 786 км федеральной трассы «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» столкнулись мотоцикл «Хонда» и автомобиль «Шевроле». В результате 53-летний мужчина, управлявший двухколесным транспортом, погиб. Причины случившего на данный момент неизвестны.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло восемь аварий. В них погибли два человека и пострадали шесть.