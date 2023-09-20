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НовостиОбщество20 сентября 2023 13:29

В Кирове дороги, ведущие к соцобъектам, отремонтируют в октябре

Вопрос своевременности работ поднимался на заседании комиссии Гордумы
Мария Петрова
На заседании обсудили благоустройство подъездных путей и подходов к образовательным учреждениям. Фото: киров.рф

На заседании обсудили благоустройство подъездных путей и подходов к образовательным учреждениям. Фото: киров.рф

В Кирове состоялось заседание профильной комиссии Гордумы. Один из вынесенных на обсуждение вопросов касался благоустройства подъездных путей и подходов к образовательным учреждениям.

На данный момент на 18 миллионов рублей, оставшихся от выполнения предыдущего контракта, заключено еще два договора. По ним подрядчик обязан в текущем году привести в порядок 12 дорог, ведущих к соцобъектам Кирова. Работы должны закончиться до декабря.

Глава города Елена Ковалева отметила, что ноябрь не время для проведения дорожных работ, и поручила главе администрации Вячеславу Симакову взять на личный контроль вопросы, связанные со своевременным проведением конкурса. Она также заявила, что депутаты неоднократно указывали на недопустимость такого подхода к работе - подрядчиков необходимо выбирать заблаговременно.

- Реализация муниципальных программ не должна оставаться в тени других проектов, - подчеркнула Елена Ковалева.

Первый замглавы администрации Дмитрий Печенкин добавил, что в муниципальном контракте обозначены условные сроки. Подрядчику поручено закончить работы в октябре.

Народные избранники также отметили, что муниципальную программу по ремонту подъездных путей нужно продолжать и в следующие годы. Кроме того, в нее планируется внести изменения, которые позволят ремонтировать подходы и подъезды к учреждениям здравоохранения и другим объектам соцсферы.