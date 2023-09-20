В Кировской области депутатов предлагают досрочно лишать полномочий за прогулы

Соответствующий законопроект внесли в кировское ОЗС. Фото: zsko.ru

Кировских депутатов хотят лишать полномочий за прогулы заседаний. Такой законопроект внесли в областное Заксобрание.

Согласно документу, предлагается внести изменения в существующий закон «О местном самоуправлении в Кировской области». Само предложение заключается в том, чтобы досрочно прекращать полномочия депутатов представительного органа местного самоуправления, которые отсутствуют на всех заседаниях в течение шести месяцев подряд.

Напомним, ранее мы также сообщали, что 28 сентября состоится пленарное заседание Заксобрания Кировской области. Примерный перечень вопросов, которые будут обсуждаться, уже утвержден.