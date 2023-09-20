В Кирове фирма продала 10 кг подозрительных голубцов

Продукцию продали в магазины нескольких районов области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове предприятие продало 10 кг голубцов неизвестного происхождения. Подробности сообщили в управлении Россельхознадзора по КО, УР и ПК.

Как выяснилось, продукцией торговало ООО «Север». Предприятие продало 10 кг ленивых голубцов в магазины Котельничского, Омутнинского и Свечинского районов. При этом компания не предоставила электронные ветеринарные сопроводительные документы. Без этого невозможно проследить проданную продукцию и подтвердить ее безопасность.

Ведомство направило предприятию предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства РФ.

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