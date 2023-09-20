В Кирове произошел пожар в гараже: пострадал один человек и две машины

Пожар вспыхнул в гараже на Ульяновской. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кирове произошел пожар в гараже. О подробностях инцидента сообщили в областном ГУ МЧС.

ЧП случилось ранним утром 20 сентября. В 08.56 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в гараже на улице Ульяновской. На место выехали три расчета, которые и ликвидировали возгорание.

В результате случившегося выгорел гаражный бокс и две легковушки, находившиеся внутри - «Нива» и ВАЗ-2110. Пострадал и хозяин - он получил ожоги. Однако, по данным ведомства, госпитализация ему не потребовалась. Медики оказали помощь на месте.

По предварительным данным ГУ МЧС, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем во время проведения сварочных работ.