Жительнице Кировской области, воспитывающей 11 детей, присвоили звание «Мать-героиня»

Женщина вместе с супругом воспитывает 11 детей. Фото: kirovreg.ru

Жительница Кировской области удостоилась золотого ордена и звания «Мать-героиня». Указ о присвоении награды подписал президент России Владимир Путин.

Как рассказали в областном правительстве, награду получила жительница Кирса Надежда Плотникова. Она воспитывает 11 детей - 7 мальчиков и 4 девочки. По словам матери, они с мужем сразу решили, что детей в семье будет столько, сколько Бог даст.

- Так и получилась большая дружная семья. Конечно, ни о каких наградах мы и не мечтали, жили тихонько, воспитывали детей. Никогда не думали о том, что наша семья какая-то особенная, - говорит она.

Напомним, что такое звание присваивается матери, родившей и достойно воспитавшей 10 и более детей, при этом младшему ребенку должно быть не менее года. Согласно закону, матери-героини получают выплату в миллион рублей, а также грамоту и золотой орден с бриллиантом и эмалью.