В Кирове легковушка сбила двухлетнюю девочку

За рулем машины находился 19-летний молодой человек. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове сбили двухлетнюю девочку. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 19 сентября в 08.35. У дома №66 по улице Труда «Лада Приора» наехала на двухлетнюю девочку. В результате малышка получила травмы, насколько серьезные - ведомство не сообщает.

Известно, что за рулем легковушки находился 19-летний молодой человек. Вероятнее всего, он просто не заметил маленького ребенка.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло восемь ДТП. В них погибли два человека и пострадали шестеро.

Ранее мы также сообщали, что Кировская область вошла в число антилидеров по числу ДТП с мопедами.