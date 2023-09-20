Кировская область презентует ожившие картины Васнецовых на выставке-форуме «Россия»

Выставка-форум стартует на ВДНХ с 4 ноября. Фото: kirovreg.ru

Международная выставка-форум состоится в Москве на ВДНХ и пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. В ней примет участие и Кировская область. Сейчас продумывается концепция и форма презентации.

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, на выставке презентуют ожившие картины братьев Васнецовых, Виктора и Аполлинария - известных художников, наших земляков.

Планируется также продемонстрировать проект «Вятское собрание», включающий в себя 15 анимационных фильмов. Каждый из них раскроет интересные и малоизвестные факты биографии известных людей, родившихся на Вятке или посещавших ее - от Александра I до летчика-космонавта Виктора Савиных.