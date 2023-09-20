Следком РФ заинтересовался инцидентом с ребенком, сломавшим ногу в скейт-парке Кирова

Сейчас по факту происшествия ведется проверка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следком РФ заинтересовался инцидентом, произошедшим в Кирове с подростком в скейт-парке. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Несчастный случай произошел в субботу, 16 сентября. Как мы писали ранее, ребенок катался в скейт-парке Кирова на самокате. В какой-то момент он упал и сломал ногу. Скорая увезла мальчика в больницу.

СМИ и соцсети сообщают, что площадка не достроена, и ранее на ней уже травмировались дети. Однако свободный доступ к ней не ограничен. В связи с этим областной Следком начал проверку.

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства. Руководителю СУ СКР по Кировской области Андрею Виноградову поручили доложить о промежуточных результатах и принятом решении. Он также должен будет отчитаться об установленных причинах и условиях случившегося и мерах, принятых к их устранению.