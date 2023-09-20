Кировчане смогут пройти медосмотр в «Поезде здоровья»

Все желающие смогут пройти в поезде профилактический медосмотр. Фото: rzd-medicine.ru

В Киров приедет «Поезд здоровья». Об этом сообщили в пресс-службе «РЖД-Медицина».

«Поезд здоровья «Вместе против диабета» - всероссийская информационно-просветительская акция, стартовавшая 10 сентября. В ее рамках специальный поезд проедет от Владивостока до Москвы.

На каждой остановке врачи будут проводить профилактический медосмотр, включающий в себя лабораторные и функциональные исследования. Пройти его могут все желающие. В Киров поезд прибудет 27 октября.

Как пояснили в пресс-службе, цель мероприятия - проинформировать о важности профилактических медосмотров и факторах риска хронических неинфекционных заболеваний, в том числе диабета.