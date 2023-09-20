В Сунском районе ремонтируют участок трассы «Киров - Малмыж - Вятские Поляны»

Подрядчик ремонтирует участок длиной более пяти километров. Фото: kirovreg.ru

В Сунском районе начался ремонт трассы «Киров - Малмыж - Вятские Поляны». Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт пройдет на участке длиной боле пяти км - с 84 по 89 км. Им занимается АО «Вятавтодор». Сейчас подрядчик обустраивает выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Планируется, что он закончит приводить в порядок участок до 15 октября.

В областном правительстве добавили также, что в текущем году «Вятавтодор» проведет ремонт девяти участков трассы «Киров - Малмыж - Вятские Поляны» в Сунском, Малмыжском, Нолинском, Кирово-Чепецком и Уржумском районах. На всех отрезках укрепят обочины и нанесут дорожную разметку.