В Кирове устраняют прорыв на магистральном трубопроводе

На месте работают сотрудники «Водоканала». Фото: vdkanal.ru

В Кирове произошел прорыв на магистральном трубопроводе. Подробности сообщили в горадминистрации.

Коммунальная авария случилась в районе домов №72 и №74 по Октябрьскому проспекту. Сейчас на месте трудятся специалисты МУП «Водоканал». Рассматривается возможность провести ремонт без отключения кировчан, живущих в этом районе, от водоснабжения.

Поврежденный участок временно выведут из эксплуатации, чтобы ликвидировать утечку. После рабочие проведут раскопки и ремонт трубопровода. При этом планируется не ограничивать движение транспорта.

Актуальную информацию о работе МУП «Водоканал» можно узнавать на официальном сайте или в диспетчерской: 699-500.