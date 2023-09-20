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НовостиОбщество20 сентября 2023 7:32

В Кирове устраняют прорыв на магистральном трубопроводе

Планируется провести ремонт, не отключая потребителей от водоснабжения
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На месте работают сотрудники «Водоканала». Фото: vdkanal.ru

На месте работают сотрудники «Водоканала». Фото: vdkanal.ru

В Кирове произошел прорыв на магистральном трубопроводе. Подробности сообщили в горадминистрации.

Коммунальная авария случилась в районе домов №72 и №74 по Октябрьскому проспекту. Сейчас на месте трудятся специалисты МУП «Водоканал». Рассматривается возможность провести ремонт без отключения кировчан, живущих в этом районе, от водоснабжения.

Поврежденный участок временно выведут из эксплуатации, чтобы ликвидировать утечку. После рабочие проведут раскопки и ремонт трубопровода. При этом планируется не ограничивать движение транспорта.

Актуальную информацию о работе МУП «Водоканал» можно узнавать на официальном сайте или в диспетчерской: 699-500.