Губернатор Соколов объехал все районы и округа Кировской области

В частности, глава региона побывал в местной спортшколе. Фото: соцсети Соколова

Во вторник, 19 сентября, губернатор Соколов побывал в Сунском районе с рабочим визитом.

По итогам жителям Суны обещают сделать освещение и тротуары на главной улице. Местным властям поручили спроектировать беговые дорожки для спортшколы, а представителям самого учреждения - решить вопрос с газификацией.

- Этим приездом завершил объезд всех районов Кировской области, - подытожил глава региона.

Ранее Соколов анонсировал прямой эфир ВК. Он запланирован на следующий вторник, 26 сентября.