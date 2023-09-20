Губернатор Соколов объехал все районы и округа Кировской области

В частности, глава региона побывал в местной спортшколе. Фото: соцсети Соколова
Во вторник, 19 сентября, губернатор Соколов побывал в Сунском районе с рабочим визитом.
По итогам жителям Суны обещают сделать освещение и тротуары на главной улице. Местным властям поручили спроектировать беговые дорожки для спортшколы, а представителям самого учреждения - решить вопрос с газификацией.
- Этим приездом завершил объезд всех районов Кировской области, - подытожил глава региона.
Ранее Соколов анонсировал прямой эфир ВК. Он запланирован на следующий вторник, 26 сентября.