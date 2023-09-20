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НовостиПолитика20 сентября 2023 5:10

Губернатор Соколов объехал все районы и округа Кировской области

Последним стал Сунский район
Петр МАКСИМОВ
В частности, глава региона побывал в местной спортшколе. Фото: соцсети Соколова

В частности, глава региона побывал в местной спортшколе. Фото: соцсети Соколова

Во вторник, 19 сентября, губернатор Соколов побывал в Сунском районе с рабочим визитом.

По итогам жителям Суны обещают сделать освещение и тротуары на главной улице. Местным властям поручили спроектировать беговые дорожки для спортшколы, а представителям самого учреждения - решить вопрос с газификацией.

- Этим приездом завершил объезд всех районов Кировской области, - подытожил глава региона.

Ранее Соколов анонсировал прямой эфир ВК. Он запланирован на следующий вторник, 26 сентября.