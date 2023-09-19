Следователи поделились подробностями хищений по «Агростартапу»

Возбуждено уголовное дело. Фото: Следком

На днях стало известно о многочисленных служебных проверках, инициированных по грантовым конкурсам и субсидиям, выданным минсельхозом Кировской области

Причина - интерес правоохранительных органов к одному из победителей конкурса 2020 года. Чиновников, отвечавших за гранты, временно отстранили от работы.

Подробностями дела поделились в СУ СК РФ по Кировской области.

По версии следствия, в конкурсе «Агростартап» участвовало ИП. Предприниматель получил 3 миллиона рублей из бюджета. Директор одного сельхозкооператива из Верхошижемского района обманул его - якобы заключил договор купли-продажи телятника. В действительности же ничего не было: директор кооператива, получив кругленькую сумму, потратил ее по своему усмотрению.

Уголовное дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Расследование продолжается.