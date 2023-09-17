В Кирове состоялась премьера фильма о поисковом отряде «Долг»

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В субботу, 16 сентября, в Кирове прошла премьера документального фильма «Возвращение» о поисковом отряде «Долг». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фильм показали в кинотеатре «Смена». Картина повествует о вахте памяти в Демянском районе Новгородской области. Во время Великой Отечественной войны в 1942 году там в тыл к врагу высадили десант красноармейцев. Во время вахты памяти в 2022 году на месте прошлых боев поисковый отряд «Долг», состоящий из воспитанников школы-интерната №1 в Кирове, поднял 19 бойцов. Одним из красноармейцев оказался уроженец Сунского района Сергей Клековкин.

– Об этой вахте памяти, о судье поднятого солдата и о его родных кинокомпания «Новый мир» сняла документальный фильм, – отметили в правительстве.

Над созданием фильма работали больше года. На премьеру пригласили родственников солдата Сергея Клековкина, а также губернатора Александра Соколова.