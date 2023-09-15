В Кировской области открылись 62 центра «Точка роста»

К концу следующего года в регионе будет работать более 300 таких центров. Фото: правительство Кировской области

В Кировской области открылись 62 «Точки роста». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Центры естественно-научной и технологической направленностей создаются в рамках нацпроекта «Образование». Для каждого открытого в этом году объекта на федеральные средства закупили цифровые лаборатории, оборудование для проведения лабораторных работ, цифровые микроскопы. Приобретены наборы по механике, мехатронике и робототехнике, компьютеры и многофункциональные устройства.

Как отметили в правительстве, к концу 2024 года в Кировской области будет работать 301 центр «Точка роста».