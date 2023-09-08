В Яранском районе столкнулись две «Газели»: погиб человек

Авария случилась на трассе «Киров - Советск - Яранск». Фото: ГИБДД Кировской области

В Яранском районе произошло смертельное ДТП. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария случилась 7 сентября в 21.10. На 207 км автодороги «Киров - Советск - Яранск» столкнулись две «Газели». В результате водитель одной из них, 38-летний мужчина, погиб. Другой выжил, однако получил травмы, насколько тяжелые - неизвестно.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре ДТП. В них погиб один человек и пострадали четыре.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове врачи спасли велосипедиста, почти потерявшего ухо после аварии.