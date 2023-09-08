На площади у Вятской филармонии примут вторсырье на переработку и проведут «ЭкоГТО»

Традиционно примут тетрапаки, пробки, алюминий и многое другое. Фото: «Куприт»

В субботу, 9 сентября, регоператор «Куприт» традиционно будет принимать вторсырье на переработку. Однако акция обойдется без поездки экомобиля по городу.

Точка сбора - площадь у Вятской филармонии (Ленина, 102б). Акция начнется в 10.00 и продлится два с половиной часа.

Дополнительная активность - «ЭкоГТО» - эстафета, посвященная окружающему миру.

Фото: «Куприт»

Кроме стандартного набора материалов (макулатуры, алюминия, жести, тетрапаков и пр.) и «редкостей» (крышечек, пробок, дозаторов и пр.) можно принести ненужные деревянные рамки форматов А5 и А4 - они нужны для следующих акций с участием экомобиля.