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НовостиОбщество4 сентября 2023 14:32

5 сентября жители заречной части Кирова останутся без воды

На улице Павла Корчагина пройдет замена участка водопроводной сети
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Подвоз воды будет осуществляться по заявкам.

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

5 сентября в заречной части Кирова пройдут отключения воды. Подробности сообщили в горадминистрации.

Рядом с домом №208 по Павла Корчагина проведут замену участка трубопровода. Работы запланированы с 08.00 до 17.00. В этот период без воды останутся жители домов по следующим адресам:

- Павла Корчагина, от дома № 63 до дома № 211;

- Радужная (все дома);

- Филатова (все дома);

- переулок Радужный (все дома);

- переулок Садовый (все дома).

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам по телефону 40-84-00.

Отметим, что участок водопровода меняется в рамках капремонта моста по улице Павла Корчагина. Ранее мы сообщали, что работы завершены на 60%. Подробности можно узнать здесь.