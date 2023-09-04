5 сентября жители заречной части Кирова останутся без воды

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

5 сентября в заречной части Кирова пройдут отключения воды. Подробности сообщили в горадминистрации.

Рядом с домом №208 по Павла Корчагина проведут замену участка трубопровода. Работы запланированы с 08.00 до 17.00. В этот период без воды останутся жители домов по следующим адресам:

- Павла Корчагина, от дома № 63 до дома № 211;

- Радужная (все дома);

- Филатова (все дома);

- переулок Радужный (все дома);

- переулок Садовый (все дома).

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам по телефону 40-84-00.

Отметим, что участок водопровода меняется в рамках капремонта моста по улице Павла Корчагина. Ранее мы сообщали, что работы завершены на 60%. Подробности можно узнать здесь.