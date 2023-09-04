Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды4 сентября 2023 13:31

Экспозицию музея Салтыкова-Щедрина перенесут на Спасскую

Здание начали реконструировать
Петр МАКСИМОВ
Старинное здание нуждается в обновлении

Старинное здание нуждается в обновлении

Фото: Валентина РОГАЧЕВА

Дом-музей Салтыкова-Щедрина в центре Кирова начали реконструировать. Это объект культурного наследия федерального значения.

«Комсомолка» уже писала, что на работы дали 22 миллиона рублей, а предварительным сроком их сдачи назначили 1 декабря.

Постоянную экспозицию музея вскоре перевезут в главное здание краеведческого музея на улице Спасской, - сообщает зампред правительства региона Светлана Шумайлова.

Параллельно краеведческий музей открывает серию пешеходных экскурсий по «салтыковским» местам. Участников ждут 10, 17 и 24 сентября в 12 часов. Обязательна предварительная запись по номерам 64-36-54 и 35-07-87. Действует Пушкинская карта.