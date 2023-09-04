Экспозицию музея Салтыкова-Щедрина перенесут на Спасскую

Старинное здание нуждается в обновлении Фото: Валентина РОГАЧЕВА

Дом-музей Салтыкова-Щедрина в центре Кирова начали реконструировать. Это объект культурного наследия федерального значения.

«Комсомолка» уже писала, что на работы дали 22 миллиона рублей, а предварительным сроком их сдачи назначили 1 декабря.

Постоянную экспозицию музея вскоре перевезут в главное здание краеведческого музея на улице Спасской, - сообщает зампред правительства региона Светлана Шумайлова.

Параллельно краеведческий музей открывает серию пешеходных экскурсий по «салтыковским» местам. Участников ждут 10, 17 и 24 сентября в 12 часов. Обязательна предварительная запись по номерам 64-36-54 и 35-07-87. Действует Пушкинская карта.