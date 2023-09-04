2DROTS обыграл кировское «Динамо» с разницей в два мяча

Кировчанам не удалось забить пенальти. Фото: t.me/fc_dinamo_kirov

На платформе в Баренцевом море в понедельник, 4 сентября, состоялся матч 1/64 финала Кубка России по футболу. Встречались кировское «Динамо» и любительский медиаклуб 2DROTS.

Москвичи открыли счет на 39-й минуте, а на 64-й увеличили отрыв. В самом конце второго тайма кировчане не смогли забить пенальти.

За игрой «живьем» смотрели несколько десятков кировчан.

«Динамо» вылетает из Кубка России, 2DROTS ждет соперника по этапу 1/32 финала.

Тем временем «Динамо» продолжит участие во Втором дивизионе: после шести туров кировчане остаются в тройке лидеров. Наш клуб одержал пять побед и один раз уступил. Нападающий Илья Юрченко - лидер гонки бомбардиров.