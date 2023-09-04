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НовостиПолитика4 сентября 2023 12:59

Генерал-лейтенант Колотовкин поблагодарил губернатора Соколова за стойкость кировского бойца

Ефрейтор Озеров «с честью выполняет задачи в ходе СВО», - указано в письме
Петр МАКСИМОВ
Боец честно и стойко выполняет свои задачи. Фото: kirovreg.ru

Боец честно и стойко выполняет свои задачи. Фото: kirovreg.ru

На имя губернатора Соколова пришла благодарность от командующего 2 Гвардейской общевойсковой армией, гвардии генерал-лейтенанта Колотовкина.

Наш земляк, ефрейтор Кирилл Озеров с честью выполняет задачи в ходе СВО, демонстрирует лучшие качества российского военнослужащего.

- Он встал на защиту нашей Родины, мужественно, честно и стойко выполняет боевые задачи, - процитировал письмо глава региона.

Соколов также подчеркнул: Кировская область гордится каждым бойцом.

Ранее «Комсомолка» писала о баннерах с портретами Героя России Струны.