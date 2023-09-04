Аграриям Кировской области выделят дополнительные 200 миллионов рублей

Поддержка необходима из-за ухудшения финансово-экономического состояния сектора АПК. Фото: kirovreg.ru

Кировским аграриям выделят дополнительную субсидию. Подробности сообщили в областном правительстве.

На данный момент финансово-экономическое состояние сектора АПК ухудшается. Причиной тому стало повышение цен на дизельное топливо, снижение закупочной цены на зерно на 61% и на молоко - на 13%. В связи с этим губернатора Александра Соколова попросили о дополнительной поддержке.

- Аграриев нужно поддержать прямо сейчас. Прошу финансовый блок выделить средства в размере 200 млн рублей. Принимаем экстраординарное решение. Расчет был сделан, этих денег должно хватить, - прокомментировал глава региона.