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НовостиОбщество4 сентября 2023 11:26

В Кирове на 60% завершен ремонт моста на Павла Корчагина

Работы полностью закончатся до 30 октября
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Общая протяженность объекта составит более 60 метров. Фото: киров.рф

Общая протяженность объекта составит более 60 метров. Фото: киров.рф

В Кирове продолжается ремонт моста на Павла Корчагина. Подробности рассказали в горадминистрации.

На данный момент работы завершены на 60%. Подрядчик закончил заливку монолитной оболочки опор, смонтировал ригель и отремонтировал балки на второй половине моста. Сейчас идет подготовка ко второму этапу работ: установка опалубки и армирование шкафной сетки.

Закончить капремонт моста планируется до 30 октября. Общая протяженность объекта составляет более 60 метров, длина самого моста - 14 метров. На время работ на участке действует реверсивное движение.

Ранее мы также сообщали, что на 20 улицах Кирова проведут ямочный ремонт.