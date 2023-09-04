В Кирове в ДТП пострадал пятилетний ребенок

Авария произошла на трассе «Киров - Стрижи - Оричи». Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове маленький мальчик пострадал в ДТП. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 3 сентября в 15.55. На 55 км трассы «Киров - Стрижи - Оричи» автомобиль «Хендай» врезался в опору ЛЭП, после чего опрокинулся. В результате аварии пострадали два пассажира - 30-летняя женщина и 5-летний мальчик. К счастью, погибших не оказалось.

Всего за минувшие выходные с 1 по 3 сентября на дорогах Кировской области произошло 14 ДТП. В них погибли два человека, еще 16 получили травмы.

Ранее мы также сообщали, что кировских водителей предупредили о сужении проезжей части на улице Казанской.