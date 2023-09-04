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НовостиОбщество4 сентября 2023 10:51

Кировчанина отговорили от финансирования террористической организации

Намерения жителя региона пресекли сотрудники УФСБ
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мужчина собирался перевести деньги в некую запрещенную организацию.

Мужчина собирался перевести деньги в некую запрещенную организацию.

Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Кировской области пытался перевести деньги террористической организации. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Как выяснилось, мужчина выражал намерения спонсировать некую террористическую организацию, и собирался перевести им средства. Свои действия до конца он так и не довел благодаря правоохранителям. В результате их действий мужчина отказался от своих планов.

До уголовного дела не дошло: мужчине объявили официальное предостережение о недопустимости действий, которые привели бы к преступлению. Отметим, что финансирование терроризма грозит лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове сотрудники УФСБ не допустили разглашения гостайны.