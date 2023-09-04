Жители Кировской области тратят на оплату ЖКУ 9,1% от всех расходов

Кировская область оказалась на 23 месте из 85 в рейтинге регионов по доле расходов населения на ЖКУ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сколько кировчане тратят на оплату ЖКУ? На вопрос ответили эксперты портала «РИА Новости». В своем рейтинге они учли долю расходов среднестатистической семьи, потраченную на оплату ЖКУ и топлива для отопления в 2022 году.

Согласно данным исследователей, жители Кировской области тратят на эти цели 9,1% от всех потребительских расходов - примерно 3946 рублей в месяц. Этот показатель ставит наш регион на 23 место из 85.

Отметим, что на первом месте в списке располагается Республика Дагестан, где среднестатистическая семья тратит на оплату ЖКУ 6,2% от всех потребительских расходов. На последнем месте - Магаданская область, где этот показатель составляет 13,7%.

Ранее мы также сообщали, что более половины жителей Кирова не считают этот город лучшим выбором для построения карьеры.