64% жителей Кирова не считают его лучшим городом для построения карьеры

Число кировчан, считающих свой город лучшим для построения карьеры, не поднималось выше 20% за последние несколько лет. Фото: киров.рф

Более половины кировчан не считают свой город лучшим выбором для построения карьеры. Такой вывод сделали эксперты портала SuperJob.

Согласно исследованиям, Киров считают лучшим городом для построения карьеры только 22% его жителей. Еще 64% выступают против такого мнения. 14% опрошенных воздержались от оценки.

Стоит отметить, что в 2021 году лучшим для карьеры городом Киров считали 20% горожан. В 2021 году сторонником этого мнения были 17% жителей, в 2020 - 19%, а в 2018 - снова 20%.

Добавим также, что лидерами опроса стали Москва и Санкт-Петербург: более 50% жителей этих городов считают их лучшим выбором для построения карьеры. В аутсайдерах - Кемерово с 12%.