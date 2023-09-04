В Лянгасово до 1 ноября сдадут дом для переселенцев из аварийного жилья

Новый дом рассчитан на 105 квартир. Фото: киров.рф

В Кирове продолжается строительство дома №55 на Комсомольской, предназначенного для расселения жителей из аварийного жилья, а также для детей-сирот. Ход работ проверила глава города Елена Ковалева вместе с членами общественного совета Лянгасово. На встрече также присутствовали директор управления капитального строительства Александр Булдаков и представители подрядчика.

- Большая часть тех, кто получит здесь квартиры, проживают в Лянгасово. Поэтому важно проинформировать людей о том, что сделано и когда дом будет сдан, в том числе, чтобы избежать различных слухов и домыслов, - подчеркнула Елена Ковалева.

Так, ранее разошлись слухи о том, что у дома не будет централизованной канализации. Руководитель УКС сообщил, что дом присоединен ко всем сетям, а яма на площадке предназначена для сбора талых и дождевых вод.

Все коммуникации уже выполнены и готовы к техприсоединению. Сейчас подрядчик занимается благоустройством территории и внутренней отделкой помещений. Все необходимые материалы, сантехника и электроплиты приобретены. Дом сдадут до 1 ноября.

Елена Ковалева также отметила, что в связи с переселением жильцов в новые квартиры в Лянгасово планируется снести 5 аварийных домов. На освобождаемых участках возможно обустроить скверы, детские или спортивные площадки.