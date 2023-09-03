Школьники из Кировской области разработали проект современной библиотеки

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Школьники из Кировской области создали дизайн современной библиотеки и заняли с этим проектом призовые места во всероссийском конкурсе «PRO-Мобиль». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ученики мобильного технопарка «Кванториум» заняли два призовых места. Всего на конкурс направили 83 проекта из 31 региона. Призерами стали юные жители Мурашей. В треке «Точка притяжения в малых городах» второе место заняли Денис Лебедев и Карина Алиуллина. Они разработали проект интерактивной библиотеки современного поколения.

Объект предусматривает компьютерную комнату и разделение по секциям, начиная от классики, заканчивая современными и популярными направлениями, такими как k-pop, аниме, игры. Авторы проекта считают, что именно такое разделение будет привлекать в библиотеку больше людей. Еще двумя факторами должны стать современное оборудование и удобное местоположение.

Третье место школьники заняли из Свободного. Участники конкурса сделали компьютерную игру на языке Scratch. Она называется «Love is Свободный». Игра представляет собой лабиринт из нескольких уровней, где игрокам необходимо пройти все достопримечательности поселка и получать за это очки.