В Нолинске отремонтировали детскую школу искусств

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Нолинске провели капитальный ремонт детской школы искусств имени Жуйкова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Работы провели в рамках национального проекта «Культура». В рамках капремонта был обновлен фасад здания и внутренние помещения. Строители провели демонтаж и монтаж новых стен и перегородок. Кроме того, в школе установили окна, двери, новые полы и потолки. На объекте модернизировали системы энергоснабжения, отопления и канализации. Кроме того, само здание стало доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В школе также установили наружные эвакуационные лестницы и козырьки. Кроме того, была благоустроена прилегающая территория. Все работы удалось завершить в срок.