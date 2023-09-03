В Кирове почтили память жертв Второй мировой войны

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В воскресенье, 3 сентября, в Кирове прошло несколько мероприятий, приуроченных ко дню Победы над милитаристской Японией, дню окончания Второй мировой войны, а также Дню памяти жертв теракта в Беслане. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии прошла заупокойная лития об упокоении воинов, за веру и Отечество убиенных. В парке Победы состоялся митинг, посвященный памятным датам. Кировский губернатор Александр Соколов поблагодарил пришедших туда людей.

– Мы гордимся предками-героями, которые ценой лишений, ценой жизни близких уничтожили самое большое зло на Земле – фашизм – и дали нам десятилетия мирной жизни, – сказал руководитель региона.

Он также добавил, что 3 сентября – День памяти жертв теракта в Беслане. 1 сентября 2004 года в школе №1 были взяты в плен дети. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников. Это были дети, их родители, а также персонал. В результате погибли 335 человек, еще 810 получили ранения.

– В этот день мы вспоминаем жертв терроризма и хотим, чтобы это никогда не повторялось. Вечная память погибшим и слава нашим защитникам, героям Отечества, – сказал губернатор.

Участники митинга возложили цветы к Вечному огню в память всех погибших воинов.