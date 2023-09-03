В Кирове консультировали родителей детей-инвалидов

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кирове прошла Неделя родительской компетенции, в рамках которой консультировали родителей детей с инвалидностью и ОВЗ. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Мероприятие провели в реабилитационном центре. Сотрудники учреждения дистанционно отвечали на вопросы родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью и ОВЗ. В общей сложности было проведено более 60 консультаций.

Чаще всего родителей интересовало то, как поступить в реабилитационный центр. Вопросы также касались и процесс реабилитации детей.

– Специалисты провели консультации по оказанию помощи при проблемах с речью, гиперактивности, ответили на вопросы о буллинге в школе, причинах частой смены настроения у детей, агрессивного отношения к родным и близким, нежелания учиться и быстрой утомляемости, – рассказали в правительстве.

За пять дней работы специалистам поступило 66 обращений из 20 муниципалитетов.