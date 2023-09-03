В Кировской области ужесточат правила регистрации домашних животных Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировской области изменили Правила содержания и защиты домашних животных в части сроков их регистрации и снятия с учета. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Соколов.

Обновленные правила начнут действовать с 1 марта 2024 года. Зарегистрировать животное нужно будет не позднее 14 календарных дней после достижения питомцем трехмесячного возраста. Если же человек купил животное, которое старше это возраста, зарегистрировать нужно будет в течение двух недель. Снять питомца с учета после смерти или передачи другому человека также нужно будет в течение 14 дней.

Что нужно для регистрации:

- промаркировать животное любым способом (чипирование, биркование, нанесение идентификационного номера на неснимаемый ошейник или с помощью татуировки);

- предоставить животное в регистрирующее учреждение;

- иметь при себе иметь документ, удостоверяющий его личность или полномочия юридического лица, которому принадлежит животное.