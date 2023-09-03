Сотрудников кировских центров соцобслуживания учат на психологов

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Специалисты центров социального обслуживания Кировской области получают дополнительную специальность психолога в социальной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Обучение проводится на базе Кировского медицинского университета. Специальность психолога получат 30 сотрудников социальных учреждений. Они изучат теорию клинической психологии. Кроме того, работники ознакомятся с аспектами геронтологии и семейного консультирования.

– Также во время занятий речь идет об организации помощи участникам СВО и их семьям, людям в кризисных и посттравматических стрессовых состояниях, – говорится в сообщении.

Очные практические занятия пройдут в октябре и декабре. Далее получат дипломы о профессиональной переподготовке.