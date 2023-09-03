В Кировской области начали применять искусственный интеллект в медицине Фото: Егор ИВЛЕВ

В сфере здравоохранения Кировской области начали использовать искусственный интеллект. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Собственный проект внедрения технологий искусственного интеллекта в Кировской области решили запустить еще в 2018 году. В качестве приоритетного направления выбрали совершенствование профилактической медицины.

Интеллектуальная система самостоятельно извлекает из электронных медицинских карт необходимые данные, оценивает динамику изменения показателей здоровья, а также выявляет появление опасных тенденций и факторов риска.

В 2019 году проект получил название «Создание региональной системы мониторинга пациентов высокого риска в Кировской области с использованием искусственного интеллекта». Его цель – сохранение здоровья и благополучия людей за счет цифровой трансформации процессов профилактики и внедрения искусственного интеллекта. Анализ информации проводится без участия человека. Система подсказывает, кому из пациентов нужно пройти дополнительное обследование и лечение для предотвращения осложнений.