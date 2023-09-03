Улицу Ломоносова в Кирове перекроют 3 сентября

Улицу Ломоносова в Кирове перекроют Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье, 3 сентября, в Кирове временно ограничат движение транспорта по улице Ломоносова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения связаны с мероприятиями, посвященными Дню окончания Второй мировой войны. На улице Ломоносова пройдет традиционный крестный ход от храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии к стеле в парке Победы. Пока будет идти колонна, дорога останется недоступной для автомобилей. Ограничения будут действовать с 10.30 до 11.30 на участке от дома № 12 до дома № 27.

– Возможно увеличение интервала движения общественного транспорта, следующего по этому маршруту, – отметили в администрации.