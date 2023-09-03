Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 сентября 2023 6:56

На поддержку кировских семей с детьми потратят 17,4 млрд рублей

Расходы на эти цели увеличиваются ежегодно
Алексей ЕЛАГИН
На поддержку кировских семей с детьми потратят 17,4 млрд рублей

На поддержку кировских семей с детьми потратят 17,4 млрд рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На поддержку семей с детьми в Кировской области планируют потратить 17,4 млрд рублей. Об этом говорится в постановлении регионального правительства.

Как отмечается в документе, расходы на поддержку семей растут каждый год. Так, в 2021 году на эти цели потратили 7 млрд рублей. В 2022 году эта сумма увеличилась более чем вдвое. Тогда на поддержку семей потратили 15,4 млрд рублей.

– На 2023 год предусмотрено 17,4 млрд рублей, – говорится в постановлении.