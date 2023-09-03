На поддержку кировских семей с детьми потратят 17,4 млрд рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На поддержку семей с детьми в Кировской области планируют потратить 17,4 млрд рублей. Об этом говорится в постановлении регионального правительства.

Как отмечается в документе, расходы на поддержку семей растут каждый год. Так, в 2021 году на эти цели потратили 7 млрд рублей. В 2022 году эта сумма увеличилась более чем вдвое. Тогда на поддержку семей потратили 15,4 млрд рублей.

– На 2023 год предусмотрено 17,4 млрд рублей, – говорится в постановлении.