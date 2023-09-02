Два кировских фермера выиграли гранты на развитие агротуризма

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Два проекта из Кировской области победили на конкурсе по отбору заявителей для предоставления грантов «Агротуризм». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Конкурс провел федеральный Минсельхоз. Из 250 заявок победили 92 проекта, среди них два – из Кировской области. Так, проект «Экоферма Демьяново» из Подосиновского района получил 10 млн рублей. На эти деньги создадут контактный зоопарк, а также благоустроят ферму. Кроме того, на средства гранта организуют конные прогулки и катание на квадроциклах.

Проект от фермерского хозяйства «Марал» из Нагорского района получил 8 млн рублей. На эти деньги будут закуплены снегоходы и квадроциклы. Это позволит организовывать летние и зимние прогулки. Кроме того, на средства гранта собираются купить мебель для гостиничного комплекса.

В Кировской области эта ферма является единственной, где разводят маралов. Сейчас там содержат 100 особей.

– Реализация обоих проектов начнется в 2024 году, – добавили в правительстве.