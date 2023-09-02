В Кирове театр кукол открыл 89-й сезон 2 сентября

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В субботу, 2 сентября, Кировский театр кукол имени Афанасьева открыл 89-й сезон. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В субботу был показан спектакль «Котенок по имени Гав» 0+. Кроме того, посетителям была доступна уникальная театральная выставка. Там рассказали о планах театра на предстоящий сезон. В воскресенье, 3 сентября, зрителей ждут спектакли «Крошка Енот» 0+ и «История трех поросят».

Одним из важных событий театральной осени станут гастроли Чувашского государственного театра кукол, которые пройдут с 14 по 16 сентября. В рамках гастролей пройдут спектакли «Мишкина каша» 6+, «Золушка» 0+ и «Кошкин дом» 0+. Зрителей также ожидает премьера спектакля «Иван-царевич и серый волк» 6+ в постановке главного режиссера театра Елизаветы Гордеевой.

Посещение мероприятий доступно по Пушкинской карте. Для зрителей также возможна покупка билетов через официальный сайт театра кукол.