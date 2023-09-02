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НовостиОбщество2 сентября 2023 14:25

В Кировском центре онкологии за 1,5 млрд рублей обновили тяжелое оборудование

Медучреждение получило более 125 единиц техники
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Кировском центре онкологии полностью обновили тяжелое оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За пять лет центр онкологии получил более 125 единиц медицинской техники. На эти цели потратили около 1,5 млрд рублей. Каждый год на новых аппаратах проводят более 1 млн диагностических и лечебных процедур. В 2023 году для клиники закупили аппарат ОФЭКТ/КТ. Это оборудование предназначено для проведения радионуклидной диагностики пациентам с онкологическими заболеваниями. Персонал начали обучать работе с аппаратом.

ОФЭКТ/КТ — однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с рентгеновской компьютерной томографией. Она представляет собой метод комплексного радиационного-радиологического исследования. Объединение двух технологий в единой системе приводит к повышению качества обоих типов исследования, позволяет точно определить локализацию поражения при наложении изображения.