Кировские многодетные семьи могут получить выплаты взамен бесплатной земли

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кировской области многодетные семьи получают выплаты взамен бесплатного земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Возможность выбрать между землей и деньгами на улучшение жилищных условий появилась в 2022 году. Максимальный размер выплаты составляет 130 тысяч рублей. Такую компенсацию могут получить семьи, в которых как минимум трое несовершеннолетних детей. В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались более 800 семей, а в 2023 году – почти 500.

Единовременная денежная выплата взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно может быть предоставлена:

Для получения выплаты семья должна состоять на учете в органах местного самоуправления для получения земельного участка. Реестр семей сформирован на основании сведений органов местного самоуправления по дате постановки на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно.

Гражданам, включенным в список на выплату в текущем году, органами социальной защиты населения направляется уведомление о праве на получение единовременной денежной выплаты, содержащее информацию о порядке и сроках обращения заявителя за предоставлением выплаты. После получения уведомления граждане представляют согласие в орган социальной защиты населения по месту жительства. Заявление о предоставлении выплаты и документы необходимо подать в орган социальной защиты населения по месту жительства либо в МФЦ.

Поскольку данная мера поддержки является региональной, жилое помещение или земельный участок должны быть приобретены на территории Кировской области, в любом муниципальном образовании.

По вопросам предоставления мер социальной поддержки можно обратиться по телефону (8332) 32-13-51